Kunstner i stormvejr: Folk raser over gult 'mesterværk' på historisk borg

Store gule cirkler pryder i øjeblikket den historiske by Carcassonne i Frankrig, og det er de lokale bestemt ikke begejstret for

- Det ødelægger vores liv, fordi vi skal se på det hver eneste dag.

Så kontant lyder kritikken blandt andet af den schweiziske kunstner Felice Varinis værk på Carcassonne, som er en befæstet by i den sydfranske region Languedoc-Roussillon, og landets næstmest besøgte turistattraktion efter Eiffeltårnet.

Det skriver The Local.

Den schweiziske kunstner var blevet bedt om at pynte lidt på borgen i forbindelse med, at det i år er 20 år siden, at den berømte by blev indlemmet på UNESCO's fornemme verdensarvsliste, hvor kun de mest bevaringsværdige og unikke kulturmindesmærker og attraktioner er at finde.

Men selvom det måske umiddelbart lyder som en god idé at peppe den forhistoriske borg-by op, så er Felice Varinis lidt atypiske og meget gule mesterværk, altså bestemt ikke faldet i god jord hos de lokale.

- Borgerne i Carcassonne er ikke blevet hørt ad omkring dette, siger en af de lokale borgere, som altså desuden mener, at synet af de gule cirkler 'ødelægger hans liv'.

(Artiklen fortsætter under billederne)

Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

Se også: Eiffeltårnet skal snart have en ny farve

'Grimt og gyseligt'

Den unavngivne borger får støtte fra flere andre lokale indbyggere, der kalder kunsten for 'grim' og 'gyselig', og selvom det kun er 14 dage siden, at kunstværket officielt blev indviet den 4. maj, så er der ifølge The Local allerede en kampagne i gang for at fjerne de gule cirkler, som indtil videre er blevet underskrevet af mere end 1400 mennesker.

Derudover har flere kritikere taget sagen i egen hånd ved at forsøge at fjerne de gule cirkler, der er blevet limet fast på borgen, hvilket har fået myndighederne til at se sig nødsaget til at sætte skilte op på flere sprog, som advarer folk om at ødelægge kunsten, da der er videoovervågning.

Manden bag kunstværket er dog ikke synderligt nedslået af utilfredsheden. Han forventer nemlig, at kritikerne vil skifte mening hen ad vejen:

- Jeg møder ofte denne type reaktion på min kunst. Først forstår de den ikke, men med tiden ændrer de stille og roligt mening, siger Felice Varini til The Local.

Frankrings 'Centre of National Monuments', som står bag bestillingen af kunstværket afviser over for mediet at fortælle, hvad de har betalt Felice Varini for hans arbejde. De fortæller desuden, at designet vil forblive på borgen indtil september måned som planlagt.

Ifølge The Local besøger mere end tre millioner turister hvert år Carcassonne.

Foto: All Over Press

Se også: Nationalpark raser: Turister ødelægger dinosaur-spor