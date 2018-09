Kunstværk totalsmadret i ferieparadis: Krænkede islam

Politiet mødte talstærkt op bevæbnet med økser og andet værktøj for at smadre et nymoderne kunstværk på Maldiverne

For første gang nogensinde formåede den britiske kunstner Jason deCaires Taylor at bygge verdens første og eneste tidevands-kunstværk.

Det unikke kunstværk åbnede officielt i juli måned ved ferieresortet Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi på Maldiverne, men mindre end tre måneder senere kunne Jason deCaires Taylor forleden se sit kunstværk blive sønderknust af økser.

I sidste uge mødte betjente fra det lokale politi nemlig talstærkt op bevæbnet med netop økser og andet værktøj for at totalsmadre kunstværket, fordi det 'krænkede islam'.

Det skriver Times of Israel.

Omkring 340.000 sunni-muslimer bor i landet i det Indiske Ocean, som er en yderst populær feriedestination for turister, og hvor islam er hovedreligionen.

Præsidenten i ferieparadiset, Abdulla Yameen, havde allerede ved åbningen i juli bekendtgjort, at kunstværket skulle ødelægges, men handlingen blev først udført fredag - på samme dag som Abdulla Yameen tabte det seneste præsidentvalg.

På trods af at det unikke semi-undersøiske kunstværk bestående af menneskelignende skulpturer, der forsvandt og dukkede op med tidevandet, ikke har nogen religiøse symboler eller religiøs betydning, er det i høj grad blevet kritiseret, da det ifølge islam er forbudt at skildre levende væsener.

Det var ellers meningen, at kunstværket ved navn Coralarium skulle benyttes således, at gæsterne på ferieresortet kunne svømme fra kysten og ud til det undersøiske rige.

Se kunstværket herunder: (Artiklen fortsætter under billedet)

'Knust og chokeret'

På flere billeder, som det lokale politi har delt på Twitter, kan man se betjente i fuld gang med at ødelægge kunstværket, hvilket har chokeret kunstneren bag:

- Jeg var ekstremt chokeret og knust, da jeg fandt ud af, at mine skulpturer var blevet ødelagt af myndighederne på Maldiverne, selvom vi har været i konstant dialog, siger Jason deCaires Taylor til AFP og fortsætter:

- Coralarium blev lavet for at forbinde mennesker med miljøet og for at få marinelivet til at trives. Intet andet! Maldiverne er stadig smuk og har en varm og venlig befolkning, men det var en trist dag for kunsten.

En talsmand fra ferieresortet fortæller, at de var 'overrasket' over, at myndighederne pludselig troppede op for at smadre værket, men at de respekterer folket, traditionerne og skikkene på Maldiverne.

- Ødelæggelsen af kunstværket foregik roligt og venligt, siger talsmanden ifølge Times of Israel.

Foto: Maldives Police

Foto: Maldives Police