Kvinde anholdt: Smuglede seks dage gammel baby i bæltetaske

Kvinde forsøgte at smugle et spædbarn ombord på fly i en bæltetaske

En amerikansk kvinde ved navn Jennifer Talbot blev onsdag anholdt og sigtet for menneskesmugling, efter at hun forsøgte at forlade Filippinerne med en baby i håndbagagen. Det skriver CNN. og BBC.

Babyen var ifølge CNN's oplysninger seks dage gammel på daværende tidspunkt.

Det Filippinske Immigrations Bureaus talsmand Melvin Mabulac fortæller, at de fik en indberetning onsdag morgen om, at den 43-årige kvinde havde forsøgt at smugle et barn ombord på et fly i Ninoy Aquino Internationale Lufthavn i Manila.

Se også: Turist-slogan linkes til kidnapning og kvindehandel

Barnet var skjult i en overdimensioneret bæltetaske.

Efterforskes som menneskesmugling

Ifølge Melvin Mabulac, rejste kvinden alene og præsenterede kun sig selv, da hun skulle vise sit pas. Men da sikkerhedspersonalet tjekkede hendes taske, fandt de en baby indeni.

Stort flyselskab anklages for at fragte udryddelsestruede dyr

- Hun havde ikke rejsedokumenter til barnet, siger Melvin Mabulac til CNN.

Kvinden påstod, at hun var barnets tante, men kunne ikke bevise det. Derfor blev sagen givet videre til de filippinske myndigheders afdeling for menneskesmugling, som altså har valgt at sigte kvinden.

Barnets forældre er ligeledes blevet fundet og sigtet i sagen, mens barnet er blevet overgivet til de social myndigheder.

Se også: Tog smertestillende piller med til Egypten: Laura er løsladt efter 14 måneder

En læge tilså barnet, og det skulle være sundt og raskt.