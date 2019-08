Kvinde beskylder Instagram for ferielån på 90.000 kroner

Engang var feriebilleder noget, vi satte ind i et fotoalbum. I dag lægger vi dem online, så hele verden kan se, hvor vi har været.

Mange bruger meget tid på at kigge på de billeder, og det kan give et virkelighedsfjernt indtryk af verden, og hvordan andres liv er.

Se også: Galskaben tager nye højder: Hotelkæde tilbyder 'Instagram-sittere'

For på Instagram er alle på ferie, alle er til fede fester, de spiser lækker mad hele tiden, og alle har det nyeste tøj.

I kølvandet på den ekstravagante livsstil er der opstået nye begreber som FOMO, der står for 'fear of missing out' (frygt for at gå glip, red.).

Lagt for had: Sprøjtede helligt vand på kærestens numse

Frygten for at gå glip af noget har den australske wannabe-influencer Fiona Melbul.

Den 27-årige kvinde har gældsat sig for 20.000 australske dollars, hvad der svarer til 90.000 kroner, i jagten på det perfekte Instagrambillede.

- Min bror sagde, at han skulle til Disneyland. Jeg svarede, jeg tager med! Og så tog jeg et lån, fortæller Fiona Melbul til Current Affairs.

Instagrams skyld

Hun lånte først 10.000 dollars, som senere er blevet fordoblet til 20.000 dollars i jagten på det perfekte billede.

Hun siger selv, at det er frygten for at gå glip af ting, forårsaget af det sociale medie, der har været medvirkende til, at hun har lånt pengene.

Se også: Her risikerer turister hver dag livet i jagten på den perfekte selfie

- Du tager 10, 20 skud, før du har det perfekte billede. Når man slår det op på sociale medier, venter du på, at dine venner skal se det. Så får du alle de kommentarer, hvor de er jaloux. Det får mig til at føle mig i godt humør, at jeg kan gøre det, siger Fiona Melbul til Current Affairs.

Et godt råd, hvis man vil undgå FOMO, er at logge af sine sociale medier engang imellem.

Se også: Instagram-par får hård kritik: 'Vil I dø for et billede?'