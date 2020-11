Den 28-årige kvinde har brækket flere ryghvirvler. Lægerne regner dog med, at hun bevarer sin førlighed

28-årige Marie-Louise Frederiksen, der i weekenden faldt ned fra en 16 meter høj klatrebane ved Ruds Vedby på Vestsjælland, kommer til at leve med varige smerter.

Det har lægerne meddelt den unge kvinde, ifølge TV2 Øst, der har talt med kvindens far, Kim Frederiksen.

- Hun har ondt, selvom hun er på smertestillende. Foden mangler stadig at blive opereret, den kan de først gøre noget ved, når hævelsen har lagt sig, siger han til TV2 Øst.

Politiet efterforsker: Kvinde faldt fra 16 meter høj klatrebane

Har brækket flere ryghvirvler

Ulykken skete på Kragerup Go Highs klatrebane 'Extreme', hvor man klatrer op i et træ og springer fra 16 meters højde.

Når alt går vel, bliver man grebet af den snor, man er hægtet fast til. Af uvisse årsager skete dette ikke, da Marie-Louise Frederiksen lørdag prøvede forlystelsen.

Kim Frederiksen oplyser til TV2 Øst, at hans datter har brækket bækkenet og flere ryghvirvler, men at lægerne regner med, at hun bevarer sin førlighed.

Ekstra Bladet har talt med Midt- og Vestsjællands Politi, der efterforsker sagen.

Politiet oplyser, at man stadig ikke har talt med Marie-Louise Frederiksen, der fortsat er indlagt på hospitalet og i en tilstand, hvor hun ikke er klar til at blive afhørt.

- Onsdag var vi med en sagkyndig ude at kigge på forholdene omkring den pågældende forlystelse, og nu afventer vi en rapport, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsrådgiver ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Ingen tegn på slitage

Politiet vil forsøge at lave en rekonstruktion af hændelsesforløbet.

Ifølge Kragerup Gods, der ejer klatrebanen, er der ingen tegn på slitage af udstyr eller unormale procedurer.

Ekstra Bladet var tidligere på ugen i kontakt med Dennis Dahl, der er hotelchef på Kragerup Gods.

- Det er en rigtig kedelig sag, som berører os alle her på Kragerup, lød det fra ham efter ulykken.