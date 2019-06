Kvinde faldt i søvn under flyvetur - vågnede alene i låst fly

Der var helt mørkt og dørene var låst, da en kvinde vågnede i et fly efter landing

Air Canada-afgangen fra Quebec til Toronto varer omkring halvanden time. Næsten ikke længe nok til at nå at falde i søvn, inden flyet lægger an til landing.

Men det lykkedes alligevel canadiske Tiffani Adams at falde i en dyb søvn, da hun 9. juni var ombord på flyet til Toronto.

Da hun vågnede igen, var hendes første tanke, at hun stadig sov, og var midt i et mareridt.

Hun sad alene tilbage i et helt tomt, mørkt og aflåst fly.

'Jeg faldt i søvn, formentlig halvvejs gennem min korte halvanden timers flyvetur, skrev Tiffani efterfølgende i en besked, som hun lagde op på flyselskabet Air Canadas Facebook-side.

Det skriver blandt andre BBC og Independent.

'Jeg vågner omkring midnat (et par timer efter flyet er landet), iskold og stadig spændt fast i mit sæde i totalt mørke (jeg mener virkelig kulsort)' skriver hun videre, og beskriver sin oplevelse som 'forfærdelig'.

'Hvordan helvede kunne det ske?'

I et forsøg på at komme ud af flyet, ringede hun til en veninde Deanna Dale, men hendes telefon døde ifølge hendes beskrivelse et minut inde i opkaldet.

Tiffani Adams fandt til sidst en lommelygte inde i flyets cockpit. Hun fandt også ud af, at flyets hoveddør ikke var låst, men da det lykkedes at åbne den, var der, hvad hun vurderer til 15 meter ned.

Så hun satte sig i døråbningen med benene dinglende ned, mens hun lyste omkring sig med lommelygten.

Hun aner ikke, hvor lang tid, der nåede at gå, før hun endelig så en mand komme kørende forbi flyet med en bagagevogn.

'Han spurgte mig, hvordan helvede de kunne have efterladt mig i flyet. Det spekulerede jeg også selv over', skriver Tiffani Adams.

Manden fik hjulpet hende ned og fulgte hende hen til lufthavnsbygningen, hvor hun blev mødt af repræsentanter fra Air Canada. De var i mellemtiden blevet kontaktet af veninden Deanna Dale, som havde fortalt dem, hvor hun befandt sig.

Hun fortæller, at oplevelsen nu har gjort, at hun hver nat døjer med mareridt og ofte vågner med angst og føler, hun er blevet låst inde et mørkt sted.

En talsperson fra Air Canada bekræfter hændelsen overfor flere medier, herunder BBC, og fortæller, at flyselskabet er i færd med at efterforske episoden, mens de bevarer kontakten med den pågældende passager.

