Kvinde fanger monsterlaks med de bare hænder

Den danske kunstmaler og lystfisker Svend Saabye skrev engang: 'Du skal have fisket laks i adskillige år, fanget nogle stykker og mistet flere, før du kan kalde dig laksefisker. Men du skal kun have fisket laks én gang for at tabe din sjæl'.

Ja, når først laksefeberen har ramt, så er der ikke noget at gøre. Det måtte 50-årige Odny Staurust Bøye fra Norge sande, da hun i sidste uge i den smukke og berømte norske lakseelv Gaula ved lidt opstrømsfiskeri pludselig mærkede det dybe sug.

Det trak voldsomt i stangen, og alvoren gik op for Odny Staurust Bøye, der har fisket laks i tre år. Hun var alene ved elven, og med stangen i den ene hånd, lykkedes det hende at få listet mobiltelefonen op af lommen og ringe til sin mand om assistance. Men han var for langt væk. Der var ikke andet at gøre, end at kæmpe med næb og kløer for at køre kæmpelaksen træt. Det skriver TV2.no.

Når galskaben rammer

Odny indså efterhånden, at hun havde fået overtaget over fisken og begyndte at trække den ind mod land. Så gav stangen efter og knækkede.

- Jeg smed stangen og fik laksen, kun med linen, ind mod en lille afsats i elven med 20-30 centimeter vand. Da røg snøren, og gal som jeg er, kastede jeg mig i elven for at redde fangsten, fortæller Odny til TV2.no.

Hun priser sig lykkelig for, at laksen var kørt så træt, som den var. Ellers var det utrolige drama næppe endt i hendes favør.

- Det var kaotisk. Jeg var gennemblødt og fuld af blod fra top til tå. Det var sandsynligvis min galskab, der ramte, forklarer hun.

Odny ser helst, at de 14,3 kilo laks på 117 centimeter bliver til røget laks, mens manden mener, den bør udstoppes og hænges på væggen.

