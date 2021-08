Kvinde fanget på paradisø: Weekendtur blev til 18 måneder

Som følge af coronanedlukninger er det vanskeligt for hende at komme hjem

Oprindeligt rejste britiske Zoe Stephens til det tropiske Stillehavsland Tonga tilbage i marts 2020 med henblik på at tilbringe weekenden der, før hun skulle rejse videre til nabolandet Fiji.

Men hvad der skulle have været et spontant weekendeventyr for den 27-årige kvinde, endte med en 18 måneders lang kamp for at rejse hjem som følge af diverse nedlukninger.

Det skriver CNN.

Isoleret fra omverdenen

Tonga er kendt for sine indbydende bounty-strande. Og selv om det for mange kan lyde som et tillokkende sted at tilbringe tiden, mens store dele af verden har været underlagt diverse coronarestriktioner, har det dog langt fra været oplevelsen for Zoe Stephens.

- Det er ikke mange mennesker, der kan relatere til at være fanget på en ø uden sine venner eller familie i et land, som du ikke er endt i bevidst, siger Zoe Stephens til CNN.

- Eller være lukket ude af det land, som man bor i, uden at være i stand til at komme tilbage. Og være bange for at vende tilbage til sit hjemland, fordi der er en mærkelig virus. Det er ret isolerende, fortsætter hun.

Opgivet håb

Zoe Stephens bor normalt i Kina, og det er særligt dét faktum, der har gjort det vanskeligt for hende at vende hjem.

Da pandemien for alvor ramte Tonga, blev landet fuldkommen nedlukket. Det betød, at nærmest samtlige flyruter blev nedlagt i samme periode.

I løbet af de 18 måneder, Zoe Stephens har været fanget i Tonga, har hun hele tiden håbet og satset på, at hun igen kunne komme hjem til sin faste base i Kina. Det er da også derfor, at hun ikke har forsøgt at forlade Tonga til en anden destination hidtil.

Hun indrømmer dog over for CNN, at hun med tiden har opgivet håbet, idet der fortsat er begrænset med rejseaktivitet og adgang fra udefrakommende til Kina.

- Jeg ved, at Kina ikke åbner i lang tid, siger hun.