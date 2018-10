Kvinde forsøgte at smugle sin kat med i håndbagagen

Hun blev taget på fersk gerning, da flypersonalet bad hende om at stille sin taske op i skabene over sædet

Der er næsten ikke noget bedre end at træde om bord på flyet og finde ud af, at man har fået tildelt et flysæde ved nødudgangen, da den plads nemlig betyder ekstra benplads, hvilket er tiltrængt for de fleste flyrejsende.

Det er dog lige det lille minus ved sæderne ved nødudgangen, som er, at man ikke må have sin håndbagage stående under sædet, da der skal være helt ryddet, hvis uheldet rammer, og flyet skal evakueres.

Derfor bandede og svovlede en amerikansk kvindelig British Airways-passager nok indvendigt, da hun den 24. oktober skulle rejse med det britiske flyselskab fra Glasgow i Skotland til Heathrow i London, England.

Hun havde nemlig forsøgt at smugle sin kat med i håndbagagen, så hun var ikke synderligt begejstret, da flypersonalet kort efter boarding bad hende om at stille sin taske op i skabene oven over sædet.

Og da flypersonalet opdagede, at årsagen til dette var, at kvinden havde skjult sit elskede kæledyr i sin taske, blev hun fluks smidt af flyet.

Det skriver Daily Record.

British Airways har desuden bekræftet hændelsen over for Fox News og udpensler reglerne for dyr på deres fly:

- Katte må ikke rejse med i kabinen, men servicehunde er altid velkomne til at flyve gratis med deres ejere om bord på vores fly. Andre dyr skal placeres i lastrummet, men vil føle sig godt til rette i et kontrolleret miljø, siger en talsmand fra flyselskabet til det amerikanske medie.

20 levende slanger i håndbagagen

Den amerikanske kvinde er dog ikke den eneste, der forgæves har forsøgt at smugle dyr med på flyrejsen.

Så sent som onsdag kunne Ekstra Bladet berette, hvordan en mandlig passager havde gemt tyve slanger i sin håndbagage, da han for nyligt skulle rejse fra den tyske lufthavn i Düsseldorf til Moskva i Rusland.

I modsætning til den amerikanske kvinde formåede den unavngivne mand at nå hele vejen til sin endelige destination, før hans skjulte dyr blev opdaget af sikkerhedskontrollen i den russiske lufthavn.

Manden fortalte efterfølgende, at han havde købt de mange slanger på en markedsplads under sin ferie i Tyskland.

De benløse hvirveldyr blev efterfølgende placeret i isolation i lufthavnen. Deres videre skæbne er endnu uvist.

