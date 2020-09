Kvinde går ud på flyvinge for at 'køle ned'

Hun skulle bare lige have noget frisk luft.

En ukrainsk kvinde traf en drastisk beslutning, da hun 31. august landede i Kiev efter at have været på charterferie med sin mand og to børn i tyrkiske Antalya. Det skriver New York Post.

Kvinden, der var iklædt lyserøde bukser, hvid bluse og havde mundbind om hagen og taske om skulderen, åbnede flyets nødudgang og satte sig ud på flyvingen - angiveligt fordi hun havde det varmt og trængte til at ’køle ned.'

Flere af de andre passagerer optog episoden med deres telefoner, og nu er den ukrainske kvinde gået viralt.

The Sun har talt med en af flyets andre passagerer, der så med fra landingsbanen.

Ifølge denne forlod alle - på nær altså den ukrainske kvinde - flyet, da det landede, og der var givet grønt lys til at stige af.

- Hun gik næsten hele vejen fra halen til nødudgangsrækken, åbnede døren og gik ud.

- På det tidspunkt stod hendes børn uden for flyet ved siden af mig. De var overraskede. ’Det er vores mor,' sagde de.

På en YouTube-video kan man se, at kvinden sidder og slapper af på flyvingen, da en mand stikker hovedet ud til hende. Herefter rejser hun sig og går ind.

Bandlyst for altid

Flyselskabet Ukraine International Airlines (UIA) meddeler, at kvinden ikke får lov at flyve med deres fly igen.

- Passageren er blevet blacklistet for grov overtrædelse af reglerne for luftfartssikkerhed og for sin opførsel ombord, udtaler en talsperson.

