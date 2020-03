Kvinde hostede på steward for at komme hurtigt af fly

En kvinde hostede på en steward på et Thai Airways fly. Det skulle hun ikke have gjort

En kvinde ombord på et Thai Airways fly havde ikke længere lyst til at vente på et coronavirus-tjek i Shanghai Pudong Lufthavn, så hun valgte at hoste med vilje på en af de kabineansatte.

På det tidspunkt havde passagererne ombord ventet i mange timer på at få lov til at forlade flyet. Det skriver New York Post.

Andre passagerer fortæller, at kvinden blev utålmodig og krævede at komme ud af flyet.

Da det ikke kunne ske, udviklede tingene sig hurtigt. Ifølge vidnerne begyndte hun at vifte med armene og hoste på stewarden. Dette førte til den dramatiske scene i videoen nedenfor, hvor flere kabineansatte holder kvinden nede.

Holder kvinde i lås

I videoen kan man se, hvordan stewarden holder kvindens hoved fast, mens han råber til sine kollegaer, at de skal komme og hjælpe med at få hende ned.

I en pressemeddelelse om episoden, som fandt sted fredag 6. marts, udtaler chefen for Thai Airways Luftfartssikkerhed, Prathana Pattanasiri, at Shanghai Pudong Lufthavn screenede alle passagerer med rejsehistorik fra risiko-områder.

- Vi kunne ikke åbne dørene på flyet, før vi fik instruktioner til det, og sundhedsmyndighederne kom for at foretage tjekkene. Derfor blev Thai Airways nødt til at vente i syv timer, før myndighederne ankom, siger Prathana Pattanasiri i en udtalelse.

- Passageren var vred over, at hun var blevet holdt tilbage i lang tid, og derfor hostede hun på en af vores ansatte. Efter episoden faldt hun ned på jorden. Vi forklarede hende situationen, og hun gik med til at vente på screeningen, siger Prathana Pattanasiri.

Hostede på mand i toget

Kvinden ombord på Thai Airways flyet er ikke den eneste, som bruger hoste til at eskalere en situation.

En video af en kvinde, som hoster på en mand i et tog i Sidney, er dukket op på Twitter og gået viralt.

I en video kan man se en mand, som beder en kvinde om at holde sig for munden, når hun hoster. I stedet for at gøre som han siger, vælger kvinden at hoste i mandens retning uden at holde sig for munden.

Hændelsen blev filmet af en ABC News journalist, som var med ombord på toget mandag morgen. Mange brugere på Twitter udtrykker harme over kvindens opførsel.