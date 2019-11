Kvinde i bikini efterlyst: Går amok på vagt

En kvinde fra Australien var ikke tilfreds med en park ranger, som bad hende om at lade være med at klatre på et monument fra Anden Verdenskrig. Utilfredsheden har nu ført til, at hun er efterlyst af politiet.

Politiet i Queensland forsøger at finde kvinden og har derfor offentliggjort en video, som viser kvinden, mens hun slår og spytter på en park ranger på Bribie Island. Det skriver flere medier blandt andet News.com.au.

- Omkring klokken 14 lørdag fik de to park rangers øje på nogle personer, som klatrede på et monument fra Anden Verdenskrig. Da de to mandlige rangers gik hen til kvinden, som stod og filmede en anden, som klatrede på monumentet, begyndte hun at angribe dem begge fysisk ved at sparke, slå, rive og spytte på dem, siger Queensland Politi i en udtalelse.

Politiet fortæller, at kvinden herefter forlod stranden i en bil.

Bribie Island har flere historiske bygningsværker fra Anden Verdenskrig. Blandt andet Fort Bribie.