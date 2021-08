Kvinde kom et år for tidligt til fly

Det anses for sund fornuft at møde op i god tid, når man skal ud og rejse med fly. For en britisk kvinde blev det dog lidt ekstremt, da hun i lufthavnen erfarede, at flyet først havde afgang et år senere. Det skriver Independent.

Kvinden mødte op i Kroatiens lufthavn Zadar kl. 6 om morgenen 4. august, men hun kunne ikke finde sin afgang. Hendes fly med EasyJet mod Milano var ikke at finde på afgangstavlen.

Da hun tjekkede sin mail viste det sig, at hendes billet var booket på den rigtige dato, men først til år 2022.

Artiklen fortsætter under opslaget …

Fejlen var sket i forbindelse med en ombooking af hendes billet. Det havde været nødvendigt, da en masse fly var blevet aflyst grundet corona.

Kvinden har fortalt sin historie på det sociale medie TikTok under profilen @simp4beans, og videoen er indtil videre blevet set over fire millioner gange.

Mange kommenterer, hvordan kvinde var i stand til at booke et fly mere end et år ude i fremtiden. De fleste flyselskaber giver nemlig kun mulighed for at booke 365 dage i forvejen. Men EasyJets hjemmeside har ifølge Independent åbnet for bookinger frem til oktober 2022.

Artiklen fortsætter under opslaget …

'Det var en meget stressende oplevelse, som jeg ikke ønsker selv min værste fjende skal opleve,' fortæller kvinden i videoen.

Hun afslutter med at sige, at 'det hele endte okay til sidst', og at hun er kommet sikkert frem til sin destination i Italien.