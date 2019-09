Kvinde med lårbensbrud efterladt af rejsebureau i Marokko

Et lårbensbrud i Marokko kan være hård kost for en ældre kvinde.

Hvis der samtidig ikke kommer nogen og tjekker op på, om hun har det godt på hospitalet, bliver det ikke bedre.

Det var netop det, som fik en kvinde i 70'erne og hendes familie til at sende en klage ind til Pakkerejse-Ankenævnet.

Kvinden var på en to-ugers ferie i Marrakesh med TSS Travel i efteråret 2017, da hun faldt og fik et lårbensbrud.

Gik to dage med lårbensbrud

Det hele startede, da hun ville hjælpe en anden gæst op af poolen på det hotel, hvor hun boede. Her gled hun og kom slemt til skade med benet.

Kvinden gik i to dage, inden en anden gæst, som var forhenværende sygeplejerske, overtalte hende til at gå til lægen. Det viste sig, at der var brud på kvindens lårben.

Kvinden kom efterfølgende på privatklinik og blev opereret, hvilket er almindeligt ved lårbensbrud.

Ingen bekymrede sig om mor

Alligevel valgte kvinden at klage over forløbet, da hun kom hjem.

For rejsebureauets guide kom aldrig ud på privatklinikken for at tjekke, om deres gæst havde det godt efter omstændighederne.

Hun klagede derfor sammen med sin familie over manglende omsorg fra rejsebureauets side til Pakkerejse-Ankenævnet. Det var kvindens datter, der skrev klagen på vegne af hende:

'Da det stod klart, at min mor ville blive efterladt alene i Marrakesh (ingen tilså hende på hospitalet - ikke engang skadevolder eller guide, kun et enkelt besøg af den forhenværende sygeplejerske), måtte to af mine søstre rejse dertil, og ankom torsdag ved midnat, den dag hele rejseselskabet tog hjem til Danmark. Lørdag kunne de så følges med min mor hjem med ambulancefly. Mine søstre var chokerede, da de fandt min mor dopet og alene på hospitalet. Ved ankomsten til Danmark havde hun ikke spist en uge. INGEN bekymrede sig om hende fra rejseselskabets side, ingen forsøgte at få fat i hendes pårørende, ingen blev ved hendes side, indtil hun kunne komme hjem. Hun blev efterladt og svigtet hele vejen gennem dette traumatiske forløb, skriver datteren i klagen til Pakkerejse-Ankenævnet.

Omsorg erstattet med 500 kroner

Klageren krævede en økonomisk kompensation på 1845 kroner. Klageren mente ikke, at moderen havde fået nogen form for omsorg og skrev, at hun 'mildest talt var chokeret'.

TSS Travel tilbød at kompensere for den manglende omsorg med et gavekort på 300 kroner.

Men et gavekort på 300 kroner er ikke helt nok, hvis rejsebureauer ikke sikrer sig, at deres kunder har det godt.

4. juli 2019 kom Pakkerejse-Ankenævnet frem til, at klageren havde ret til en erstatning på 500 kroner. De skrev således i kendelsen:

'Efter Ankenævnets opfattelse har bureauet i det foreliggende tilfælde, hvor klageren efterfølgende blev indlagt og gennemgik en operation, en vis omsorgspligt over for klageren. Da bureauets guider ikke besøgte klageren på hospitalet for at sikre sig, at klageren var velbefindende efter operationen, finder Ankenævnet, at rejsen har været behæftet med en mangel, der berettiger klageren til et nedslag i rejsens pris'.

Klagerens forsikringsselskab havde allerede udbetalt en kompensation for ødelagte feriedage på 2009,80 kr. og erstattet udgifter på 5122,85 kr.