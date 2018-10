Kvinde (og hendes egern) smidt af fly: 'Jeg skal nok få min hævn!'

En amerikansk kvinde er bestemt ikke tilfreds med, at hun ikke måtte have sit egern med om bord på et fly til Cleveland i sidste uge

- Jeg skal nok komme til at eje en stor del af dette flyselskab. Jeg skal nok få min hævn!

Sådan lyder det kort og kontant fra en rasende amerikansk kvinde ved navn Cindy Torok, som i sidste uge blev smidt af et Frontier-fly fra Orlando til Cleveland, fordi flyselskabet ikke ville lade hende medringe sit såkaldte 'støttedyr', som er et egern.

Det skriver Fox News.

Flyvningen fandt sted tirsdag i sidste uge, hvor det kom frem, at den dengang unavngivne amerikanske kvinde nægtede at forlade flyet med sit egern ved navn Daisy, og at politbetjente derfor måtte eskortere hende ud af flyet, som blev forsinket i to timer.

Flyselskabet fortalte i den forbindelse, at kvinden havde benyttet sig af deres såkaldte støttedyr-politik, som tilbyder rejsende at medbringe et dyr på flyveturen, men at kvinden ved bestillingen ikke angav, at hendes støttedyr er et egern.

- Gnavere - deriblandt egern - er ikke tilladte på Frontier-flyvninger, lød det fra flyselskabet i sidste uge.

Lider af angst

Nu er kvinden altså stået frem, og hun er hævntørstig, selvom Frontier efterfølgende har tilbudt hende et gavekort til en ny rejse.

- Jeg går hele vejen med denne sag, og jeg vil kontakte en advokat, siger Cindy Torok til det amerikanske medie.

Hun fortæller desuden, at hun flere gange inden afrejse fortalte flyselskabet, at hendes støttedyr er et egern, som hun har haft i tre uger.

Hun påstår, at flyselskabet fortalte hende, at hun godt måtte medbringe egernet Daisy, så længe det blev opbevaret i et bur, og at Cindy Torok fik en lægeattest, der bekræftede nødvendigheden af støttedyret, hvilket hun gjorde:

- Hun (Cindy Torok, red.) har angst og for at hjælpe hende samt forbedre hendes evne til at fungere under flyvningen, har jeg ordineret hende at skaffe et støttedyr, står der i lægeattesten, som Daily Mail har fået indsigt i.

- Tilstedeværelsen af dette dyr er nødvendigt for Cindys helbred, da det vil mildne de symptomer, hun får, når hun flyver, står der endvidere.

Cindy fortæller, at hele fem betjente eskorterede hende ud af flyet, men at hun ikke blev anholdt, fordi hun samarbejdede med dem.

Se Cindy Torok give folk 'fingeren' i lufthavnen herunder

Rasende medpassagerer filmede hende

Mange af medpassagererne var dog bestemt ikke begejstrede for, at flyet blev forsinket i to timer, og flere viste deres irritation ved at filme hændelsen og dele den på sociale medier.

- Jeg vil lige lade alle vide, at alle passagerer måtte forlade flyet på min flyvning til Cleveland, fordi en kvinde medbragte et EGERN PÅ FLYET, skrev en Twitter-bruger ved navn Julia Papesch i et opslag, du kan se herunder:



i just want everyone to know that all passengers had to deplane my flight to cleveland because a woman brought a SQUIRREL ON THE PLANE pic.twitter.com/TAdzUuKRWe — Julia Papesch (@julia_papesch) 10. oktober 2018

Cindy Toroks datter, Monica, er dog på trods af den massive kritik og medieopmærksomhed stolt af sin mor, fortæller hun til Daily Mail.

- Det var hjerteknusende for mig. Jeg er virkelig ked af den måde, det skete på, men man bliver nødt til at kæmpe for sine rettigheder. Du kan ikke lade folk tage dine rettigheder fra dig.

