Kvinde risikerer 15 års fængsel for at efterlade spædbarn i lufthavn

Det førte til international fordømmelse, da Qatar i oktober satte jagten ind på den kvinde, som havde efterladt sit spædbarn i Hamad International Airport i Doha.

Flere kvinder - herunder 13 australiere - blev hevet ud af deres fly og tvunget til en gynækologisk undersøgelse.

Det nyfødte barn blev fundet i en plasticpose i en skraldespand i afgangsterminalen, så her forsøgte man også at finde barnets mor. Men hun havde allerede forladt landet i et fly, lyder det nu fra myndighederne, der har identificeret hende.

Anklaget for mordforsøg

Episoden fandt sted 2. oktober, og den efterfølgende søgning efter barnets forældre involverede kvindelige passagerer på ti fly.

Ifølge BBC har myndighederne i Qatar anklaget barnets mor for mordforsøg.

Flere australske kvinder ombord på et Qatar Airways-fly mod Sydney har fortalt, at blev beordret til at forlade deres fly, ført ind i en ambulance og tvunget til at fjerne deres trusser for at få en gynækologisk undersøgelse. Foto: Ted S. Warren/Ritzau Scanpix

Der er tale om en kvinde fra 'et asiatisk land'. Hun står til op mod 15 års fængsel, hvis hun udleveres til landet og bliver dømt.

Den offentlige anklager meddeler, at der vil blive taget 'de nødvendige skridt inden for internationalt retssamarbejde for at arrestere kvinden'.

Også flere ansatte i lufthavnens sikkerhedsafdeling er kommet i kløerne på myndighederne i Qatar. De er anklaget for at foretage ulovlige undersøgelser på kvindelige passagerer og risikerer op til tre års fængsel.

Babyen har det godt og er hos Qatars myndigheder.

