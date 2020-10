Kvinde stjal fra Pompeji: Siden har hun været forfulgt af uheld

Kvinden påstår i et tilståelsesbrev, at der hviler en forbandelse over de stjålne genstande

To brudstykker af en amforavase, nogle mosaikfliser og resterne af en væg.

Det kom en canadisk kvinde i sin backpack, da hun som 21-årig besøgte ruinerne af den historiske by Pompeji i det sydlige Italien.

Siden har hun været ramt af det ene uheld efter det andet, og hun mener nu, at der hviler en forbandelse over de stjålne oldtidslevn. Hun har derfor valgt at sende dem retur i en pakke, der også indeholder et tilståelsesbrev, hvor kvinden beder om syndsforladelse.

Har fået fjernet bryster

Kvinden forklarer i tilståelsesbrevet, at hun har været forfulgt af dårligt helbred og økonomisk ruin siden den for hende skæbnesvangre ferie i Italien.

- Jeg er nu 36 år og har haft brystkræft to gange. Sidste gang endte det med, at jeg fik fjernet begge mine bryster, skriver hun.

Pompeji blev begravet i vulkansk aske, da Vesuv i år 79 sprang i luften i et kæmpe udbrud. Byen blev først genopdaget i det 16. århundrede, og arkæologer arbejder fortsat med at udgrave resterne. Foto: Andy Holmes/Unsplash

- Min familie og jeg har også haft økonomiske problemer.

- Vi er gode mennesker, og jeg ønsker ikke at videregive denne forbandelse til min familie eller børn.

Fyldt med negativ energi

Kvinden undskylder for sine handlinger og beder om 'tilgivelse fra Gud'.

- Det er, som om vi ikke kan komme videre med livet, skriver hun.

- Jeg tog et stykke historie, der blev undfanget i en tid med enormt meget negativ energi knyttet til sig. Folk døde på en så forfærdelig måde, og jeg tog ting med forbindelse til ødelæggelserne.

Talskvinde: Ikke første gang

Pompeji er et af Italiens mest populære turistmål, og det er sket omkring hundrede gange, at stedet har modtaget breve som det fra den canadiske kvinde, fortæller en talskvinde fra Pompeji til CNN.

Også hun antyder, at der er noget uheldsvangert i luften over den gamle romerby, der blev dækket af aske, da Vesuv i år 79 eksploderede i et kæmpe vulkanudbrud.

Talskvinden siger, at hun flere gange har fået sendt pakker med mosaikfliser og gipsstykker retur fra folk, 'der hævder kun at have oplevet uheld' fra de stjålne genstande.

