Kvinde tissede på gangen i et fly: Toilettet var optaget

En kvindelig passager skabte afsky og forbløffelse blandt både passagerer og flypersonalet på et Wizz Air-fly fra London i England til Warszawa i Polen, da hun som det naturligste i verden satte sig ned på gangen i flyet og tissede, fordi toilettet var optaget. Kvinden, der havde trukket sine bukser ned for at forrette sin nødtørft, talte oven i købet i telefon, mens hun tissede løs på gangen i flyet, hvor hendes urin skabte en stor urin-pøl.

Det skriver flere medier heriblandt The Sun og Daily Mail

Ifølge medierne tissede kvinden på gangen, fordi der var adgang forbudt til toiletterne i den periode, hvor der blev fyldt benzin på flyet. Hun trådte af på naturens vegne på gangen lige der, hvor flypersonalet normalt forbereder at servere mad, drinks og kaffe. En video af hele tisse-forløbet blev filmet. Og den er blevet vist af flere medier. I video-sekvensen kan man høre den tissende kvinde sige følgende til en person, hun taler med i telefonen:

- Du må hjælpe mig, før flyet letter. Jeg sidder og tisser i et fly. Jeg spurgte kabine-personalet, om jeg kunne bruge toilettet, men de sagde: Ikke lige nu.

- Så nu sidder jeg og tisser på gangen lige foran dem. Politiet kommer, fordi det er min skyld.

En ung britisk kvinde i flyet henvender sig herefter til kvinden og siger:

- Er det her seriøst. Det er afskyeligt, at du sidder og tisser på gulvet. Du er en voksen kvinde. Det er afskyeligt.

Den tissende kvinde svarer:

- Ja, jeg ved det. Men jeg spurgte.

Og så bryder en mand ind og siger:

- Så du mener åbenbart, at det er helt okay at tisse på gulvet.

Du kan se videoen her i The Sun

Wizz Air har udtalt sig til medierne omkring den usædvanlige episode. Og de anmeldte kvinden til politiet. (foto: All Over Press)

Ingen medier har ind til videre beskrevet, hvad der egentlig skete med kvinden, efter at politiet dukkede op.

I en udtalelse til den britiske avis The Sun har en talsmand fra Wizz Air dog skrevet følgende:

'Kabine-personalet klarede situationen, som de skulle og anmeldte passagerens opførelse til myndighederne. Flyet skulle have benzin på, og derfor var toiletterne lukkede, ifølge normal procedure. Passageren blev aggressiv og truende mod personalet. Sikkerhed er en top prioritet for vores selskab, og vi har ingen tolerance overfor grov opførsel. Nu er det en politisag.'