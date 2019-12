Kvinde ville have et større flysæde: Nu er hun varetægtsfængslet

En kvinde fra Florida løj sig syg ombord på et fly for at få et større sæde. Nu er hun varetægtsfængslet

Nogle mennesker vil gå langt for lidt ekstra komfort på rejsen, men det kan give alvorligt bagslag, hvis man går for langt.

Det gjorde det for en kvinde fra Florida, som ønskede et større sæde på et American Airlines fly. Hun løj sig syg, da flyet var i luften og krævede derfor et større sæde.

Piloten tog kvindens ve og vel så alvorligt, at han vendte flyet og landede i Florida Lufthavn igen for at evakuere kvinden. Det viste sig bare, at kvinden slet ikke var syg. Det skriver NBC News.

Se også: Fremtidens flykabiner vil overvåge dine toiletbesøg

- Da flyet var i luften, sagde hun til personalet, at hun ville have et større sæde. Piloten valgte at sikkerhedslande. Da de kom ned på jorden, gjorde hun det klart, at hun havde løjet om sit helbred for at få et større sæde, siger Mike Wood, presseofficer i Pensacola Politi, til NBC News.

Ville ikke forlade flyet

Kabinepersonalet tilkaldte myndighederne, da flyet landede. Herefter blev flyet evakueret, fordi kvinden nægtede at forlade flyet. Til sidst fik myndighederne og personalet endelig overtalt kvinden til at forlade flyet.

Politiet siger ifølge NBC News, at kvinden blev anholdt og varetægtsfængslet, fordi det blev vurderet, at hun kunne udgøre en fare for sig selv og andre.

Se også: Gør ikke dette på flyet: Dine medpassagerer vil hade dig

- På grund af de ting, som hun sagde, er hun nu i myndighedernes varetægt. Hun er ikke blevet sigtet endnu, men der kan komme sigtelser i fremtiden, siger Mike Wood.

Ingen personer kom til skade, og flyet fløj videre med to timers forsinkelse.