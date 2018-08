Kvindes makeup-taske skyld i over 300 flyaflysninger

En sikkerhedsbrist i München, som er Tysklands næsttravleste lufthavn, var forrige lørdag skyld i et flykaos, der blandt andet betød, at mere end 300 fly blev aflyst.

Allerede på dagen kom det frem, at kaosset skyldtes, at en kvinde formåede at gå igennem sikkerhedskontrollen uden at blive tjekket af personalet, hvilket fik politiet i den tyske storby til at beordre lufthavnsterminalerne ryddet.

Men senere er det også blevet belyst, at det angiveligt var forvirring omkring kvindens makeup-taske, der startede fadæsen.

Det skriver The Local i Tyskland.

Ifølge mediet havde den 40-årige kvinde nemlig pakket væsker eller cremer, som ifølge sikkerhedskontrollen var for store til, at de kunne tages med i håndbagagen, og da kvinden ikke havde lyst til at efterlade sine ejendele i lufthavnen, valgte hun at gå tilbage til check-in-skranken for at tjekke sin makeuptaske ind.

Da hun 15 minutter senere vendte tilbage til sikkerhedskontrollen, formåede hun at gå i gennem uden at blive screenet, hvilket satte i gang i en kædereaktion af flyforsinkelser og aflysninger, der endte med at berøre mere end 32.000 rejsende, da lufthavnen blev evakueret.

Tre folk fyret

Omkring 330 fly blev aflyst, og omkring 2000 rejsende endte med at blive strandet og måtte overnatte i lufthavnen, da de først kunne komme afsted dagen efter.

The Local skriver, at betjenten ved sikkerhedskontrollen angiveligt var distraheret på grund af en samtale med kollegaer, og at det var derfor, at kvinden kunne slippe igennem sikkerhedskontrollen.

- Ud fra hvad vi har fundet ud af indtil videre omkring hændelsen, så har vi ikke tænkt os at lægge sag an mod passagereren, siger lufthavnens talskvinde til The Local.

Dog er tre lufthavnsansatte angiveligt blevet fyret efter hændelsen, som skete på første dag i skolernes seks ugers sommerferie, og lufthavnsdirektør Michael Kerkloh vurderer, at fejlen vil komme til at koste lufthavnen mellem 1-4 millioner euro, hvilket svarer til mellem 6,5-25,5 millioner danske kroner.

