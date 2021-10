Lad sælerne være i fred i ferien

Mange nyder at tilbringe feriedage ved de danske kyster, hvor de lange gåture langs vandkanten byder på frisk luft og skvulpende bølger.

På sin vej kan man endda også blive mødt af strandede sæler.

Men skulle man blive urolig, hvis man støder ind i sidstnævnte, så bør man vente med at kontakte Dyrenes Beskyttelse.

Det opfordrer Dyrenes Beskyttelse nu til i forbindelse med den kommende efterårsferie, der lurer rundt om hjørnet.

De oplever nemlig at blive kimet ned af bekymrede borgere i ferieperioder - uden der er en reel grund til bekymring, lyder det.

- Det er tydeligt at mærke på telefonerne, at skolerne har ferie. Folk har tid til at gå en tur på stranden, og her spotter de ofte sæler. Når sælerne ligger helt alene midt på stranden tror mange, at de er i nød, eftersom de er der helt alene.

- Hvis man ser en sæl, er det vigtigste at holde god afstand. Sæler er vilde dyr, der finder det truende, hvis et menneske nærmer sig, siger Camilla Jensen, der er leder af Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812, i en pressemeddelelse.

Typisk er de strandede sæler ikke i nød. De har oftest blot brug for hvile.

Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 opfordrer derfor til, at man kun kontakter dem, såfremt sælerne er tydeligt skadet.

Det kan eksempelvis være, hvis sælen er tydeligt underernæret og afkræftet, og/eller hvis den har tydelige sår og skader.