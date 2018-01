Lady Gaga gør det igen: Flasher numsen til kameraet

Sangerinden har endnu engang forkælet sine følgere med et feriebillede i g-streng på stranden

Det er ikke meget mere end en måned siden, at den excentriske sangerinde Lady Gaga fik sine 27 millioner følgere på Instagram i stødet ved at dele et lidt besynderligt billede af sig selv på stranden.

Det besynderlige ved foto’et bestod i, at Lady Gaga havde iført sig et par høje hæle, mens hun blandt andet poserede i en strandstol iført en minimal bikini-trusse samt en gennemsigtig bikini-top.

Dengang var der både rosende ord at hente for sangerinden, men der var i den grad også svinere fra følgere, der mener, at Lady Gaga er ’skør’ og har ’lavt selvværd’, siden hun deler den slags letpåklædte billeder.

Den populære sanger har dog tydeligvis ikke ladet sig gå på af de hårde ord. I stedet har hun nemlig endnu engang iført sig de høje sko og gået sig en tur ned til vandkanten på stranden, hvor hun poserer ved at slynge bagdelen nærmest direkte op i kameraet.

- Vacation station, skriver sangerinden til billedet, hvor hun er iført en hvid bikini, som inkluderer en yderst minimal g-streng.

Lady Gaga i bar røv og høje hæle

Stritter med rumpen og ønsker godt nytår

På to dage har det sexede feriefoto fået knap 1,5 millioner likes, så man må i den grad sige, at der da vist er en del derude, som synes godt om Lady Gagas letpåklædte fremtoning, selvom der stadigvæk er svinere iblandt kommentarerne:

- Dæk dig til, pigebarn, skriver en enkelt følger.

- Tag noget tøj på, skriver en anden.

Den 31-årige sanger er på ferie i Costa Rica med sin kæreste Christian Carino, og sangerinden har delt et feriefoto mere med sine mange følgere.

Med strittende numser ønsker hun alle et godt nytår.

