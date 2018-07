Lænset i Legoland: Sådan bliver du flået

’Pengemaskine. Uforskammet dyr. Grådig. Overrendt'

På nettets anmeldelses-sites - eksempelvis Trustpilot.dk - udspyer skuffede familier sådanne mishagsytringer mod Legoland.

Forlystelsesparken i Billund er danmarksmester i indtjening i sammenligningen med konkurrenter som Djurs- og Fårup Sommerlande, som får meget mere positive ord med på vejen.

Her er sommer-kongerne: Stenrige på Djurs, Fårup, Legoland og Tivoli

Men har kunderne ret, når de sætter sig til tastaturet, og kan noget af utilfredsheden skyldes amerikanske indtjeningskoncepter indført af ejeren, den globale forlystelses-gigant Merlin, som har 124 lukrative actionparker, temaparker, sommerlande osv. i 25 lande, heriblandt Legolande i Storbritannien, USA,Tyskland, Malaysia, Dubai og Japan.

Go’Lørdag besøgte det i Billund for at finde svar på, hvordan der bliver tjent så mange penge - og på, hvordan det påvirker besøget.

Allerede inden, man henvender sig i Legolands billetluge har man brugt en halvtredser på parkering. Det er selvfølgelig småpenge i dag, men hvad der herfra venter, kan for nogle udfordre både feriebudget og det gode sommerhumør.

Entreen koster 375-395 pr. pr næse (Djurs og Fårup Sommerlande cirka 280 kr.) men så er alle forlystelser inkluderet, lover hun i lugen, hvor man også opfordres til at opgradere til et sæsonpas til 579 - eller helst et premium sæsonpas til 899 kr.

Bloggeren Ditte Okman kalder Legoland 'psyko dyr'.

Det bliver et nej tak til sæsonpas, men nu udleverer hun en folder, der opfordrer til at købe fastrack-systemet Q-Bot, som fra 649 kr. per person på gør det muligt at springe køen over til ulempe for de, som kun betaler standard-taksten 400 kroner.

Det bliver også et nej tak til Q-Bot, så nu bevæger vi os ind parken, bogstaveligt talt er plastret ind i plakater, der forklarer, hvilke fordele sæsonpas-kunde har modsat andenrangs-kunder, der blot betaler 400 kr.

Go’Lørdags medarbejder stod nu i kø for at blive fotograferet med en Legofigur. Det kostede 100 kr. at få det printet.

- Du vil ikke have seks billeder for 300 kroner, opfordrede hun og oplistede en række argumenter, hvoraf ét af dem var, at man sparede 300 kroner. Foto: Anita Graversen

- Nej tak.

Og sådan fortsatte salgsbestræbelserne.

- Du skal ikke have to flasker vand for 35, spurgte en ekspedient, da Go’Lørdags medarbejder ønskede at købe en enkelt flaske efter at have ledt forgæves efter en vandpost med gratis hanevand.

- Nej tak.

Så Go’Lørdags medarbejder blev hurtigt tørstig igen, og sulten. Men så er de godt, at der i buffeten til 215 kroner er drikkevarer med i prisen.

- Skal du købe en øl med, spurgte hun i indgangen til buffeten, for den var alligevel ikke inkluderet i de 215 kr.

- Nej tak.

- Nu er det nok, synes Brian Petersen. Foto: Anita Graversen.

Videre til en af de mange forlystelser, som ifølge løftet er inkluderet i entréprisen, nemlig SEAT Trafikskolen, som er sponsoreret af bilmærket samt Shell. Og så er den sponsoreret mindst én gang af Legolands kunder.

- Hvadbehager - yderligere 100 kroner pr. person. Jeg troede, forlystelserne var inkluderet i prisen, udbrød Brian Petersen fra Bagsværd, far til tre piger.

- Det er søreme dyrt at komme ind i Legoland forvejen. Jeg har lige betalt 2000 kr. i entré for fem personer. Nu skal jeg ryste op med ekstra 300 kroner. Jeg er noget irriteret over, at man konstant skal betale ekstra. Nu er det nok, syntes han.

Anne og Esben Thomsen havde taget de søde unger Anton, Signe og Sofie i Legoland. Det var en blandet fornøjelse. Foto: Anita Graversen

- Et besøg i Legoland er modsat andre forlystelses-parker præget af en ekstrem form for amerikansk kapitalistisk tankegang. Eksempelvis bryder jeg mig ikke om, at man kan betale penge for at komme foran i køen, synes Esben Thomsen, far til tre.

- Det bryder med et udmærket demokratisk princip, siger han.

Han oplever det også som generende, at familien hele tiden skal opfordres til at købe mere.

- Det er konstant pres. For eksempel har jeg lige købt nogle chokolade-kiks til 25 kroner. Ekspedienten var nu instrueret i at spørge, om jeg ville have en Lego-figur med for kun 30 kroner. Det blev et nej tak, men det virker sikkert, selv om medarbejderne tydeligvis skammer sig over det, siger han.

Drengene elsker at vaske guld, men det er lige i overkanten at man skal betale 50 kr. for at få det støbt om til en medalje, synes Jette Kærvang med sønnerne Viktor og Mathias. Foto: Anita Graversen.