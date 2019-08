Lagt for had: Sprøjtede helligt vand på kærestens numse

Et kærestepar er kommet i problemer efter at have vanæret et helligt sted i et ferieparadis

Det er altid en god idé at sætte sig ind i traditioner og skikke, hvis man rejser til et fremmed land.

Det har kæresteparret Zdenek Slouka og Sabina Dolezalova fra Tjekkiet lært på den hårde måde, da de holdt ferie på den indonesiske ø Bali.

Parret besøgte i sidste uge den populære turistattraktion abeskoven i Ubud (Ubud Monkey Forest).

Her fik manden den idé at trække op i kærestens kjole og sprøjte vand på hendes numse. Det lyder måske meget uskyldigt, hvis det ikke var, fordi hele skoven er helligt land for balineserne.

Det hele kunne være gået i glemmebogen og sikkert aldrig blive bemærket, hvis det ikke var, fordi Zdenek Slouka er en kendt 'instagrammer'. Han filmede hændelsen og lagde videoen på det sociale medie, hvor flere tusind følger ham.

Smid uopdragne turister ud

Den nu slettede video fik mange balinesere op i det røde felt. Helligt vand på numse går bare ikke.

Balis guvernør, Wayan Koster, udtalte efterfølgende, at myndighederne nu vil gøre mere for at beskytte de hellige steder.

- Hvis turister opfører sig sådan i fremtiden, så vil vi sende dem hjem. Vi giver denne advarsel nu, siger Wayan Koster ifølge The Telegraph.

Det tjekkiske par undskyldte sig med, at de ikke vidste, at stedet var helligt. De har nu bedt om tilgivelse og udført et renselses-ritual på stedet, og det lader til, at det har mildnet de vrede balinesere, som er klar til at tilgive.

- Jeg er virkelig glad for, at vi har fået muligheden for at rense det her sted, og jeg vil gerne sige tak til det balinesiske folk, fordi de har været meget venlige mod os, siger Zdenek Slouka.

En lokal senator foreslår nu, at turister, som i fremtiden vanærer Balis traditioner, skal gennemgå en lignende renselses-ceremoni.

- De lavede en fejl ved at vanære vores ø. Alle, der vanærer vores traditioner, må tage del i et renselses-ritual i fremtiden, siger Arya Wedakarna, en lokal senator.