Lancerer Danmarks første bookingportal kun for campingpladser

Vi kender allerede formatet med online bookingportaler til hoteller, feriehuse og vandrehjem.

Men nu har Danmark også fået en bookingportal kun til campingpladser, som blev lanceret 4. april af foreningen DK-CAMP, der repræsenterer 200 danske campingpladser.

Du finder portalen via DK-CAMPs egen hjemmeside, og indtil nu er der 60 campingpladser at booke sig ind på.

- Vi har længe drømt om en fælles bookingportal i campingbranchen og er glade for og stolte over at have den klar inden højsæsonen, siger DK-CAMPs landsformand Steen Pedersen.

- Vi håber at få så mange af landets godt 400 campingpladser med som muligt, så vi sammen kan skabe et godt overblik og give den bedst mulige service for alle dem, der vil på campingferie i Danmark.

'Forbedret oplevelse'

Der findes allerede online bookingportaler over campingpladser i mange andre lande, hvor eksempelvis tjenesten SecureHoliday anvendes i lande som Tyskland og Holland.

Men det er først nu, at der er et samlet sted for at booke en campingplads i Danmark, hvilket blandt andet glæder Anne Skovbølling, der er medejer af tre danske campingpladser.

Hun anser den fælles onlineportal som en oplagt mulighed for at tiltrække endnu flere gæster til de danske campingpladser.

- Bookingportalen vil uden tvivl forbedre den samlede oplevelse, da der kommer en større grad af forventningsafstemning. Gæsterne kan således hurtigt filtrere, om de for eksempel vil være tæt på vand og ønsker aktiviteter som swimmingpool og padeltennis, siger hun.

Besøgende kan blandt andet filtrere mellem de danske campingpladser ud fra ønsker og præferencer som pris, ledige tidspunkter, faciliteter og overnatningstyper, som gør det mere overskueligt at finde den rette campingplads til ferien.

Rift om campingpladser

Under coronapandemien har flere danskere fået øjnene op for forskellige ferietyper herhjemme, hvilket også kan mærkes hos de danske campingpladser.

Allerede nu tikker bookingerne ind til årets sommerferie, og der er generelt set rift om de danske campingpladser.