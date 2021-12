Lancerer luksuskrydstogt til Arktis

Mediemastodonten Disney sætter nu kurs mod nye og koldere farvande.

Selskabets krydstogt-foretagende Disney Cruise Line har nemlig netop annonceret, at man fra 2023 kan gå ombord på 'Arctic Expedition Cruise' og slå vejen forbi den norske øgruppe Svalbard.

Det skriver Forbes.

Svalbard ligger halvvejs mellem det norske fastland og Nordpolen. Derfor vil store dele af krydstogtet foregå i kolde temperaturer med udsigt til snelandskab og istapper - og måske isbjørne, der lever på Spitsbergen, den største ø på Svalbard.

Turen starter med en overnatning i Oslo. Fra Oslo flyver man til Longyearbyen på Svalbard, hvor der venter ti dages krydstogt rundt om øerne i det arktiske klima.

Hvis man drømmer om at opleve kulden og se nordlyset fra Disneys nye krydstogtoplevelse, må man forvente at skulle punge ud.

For prisen på krydstogtet starter på 12.000 dollars for en voksen - svarende til lidt over 78.000 danske kroner.

Med i prisen får man måltider, diverse aktiviteter og fly mellem Oslo og Svalbard.

For børn starter prisen fra 10.800 dollars. Det svarer til lidt over 70.000 danske kroner.

Så forestiller man, at en familie på to børn og to voksne skal en tur til Arktis, kommer man op i omegnen af 300.000 kroner for en familieferie på 10 dage.