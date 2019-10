Lancerer ny bikini: Folk kan ikke se den

2019 har været et bizart år for bikinimoden.

Først kom V-stringen, så kom gaffatape-bikinien, og på det sidste har man kunnet møde kvinder med næsten usynlige bikinier på solrige strande rundt om i verden.

Ekstra Bladet skrev fornylig om en taiwansk kvinde, som fik en bøde for at gå rundt i en af disse bikinier på stranden på Filippinerne.

Men nu slår en australsk influencer alle andre med sin nye bikini.

Den australske influencer, Tammy Hembrow er gået sammen med det californiske brand Minimale Animale om at lave en kreation, som måske bedst er egnet til at posere ved en privat pool.

Man skal i hvert fald nok lige tjekke lokalbefolkningens grænser, hvad angår sømmelighed, hvis en såkaldt Splendor Suit skal med på næste charterferie.

På hendes opslag, som er nået ud til hendes 10 millioner følgere, skriver australieren, at bikinien kommer ud i næste uge. På Minimale Animales hjemmeside kan man se, at lignende bikinier koster omkring 130 dollars, hvad der svarer til omkring 870 kroner.

Flere af Tammy Hembrows følgere spørger dog, hvor bikinien er.

- Vent, hvor er bikinien? Skriver en af brugerne, mens en anden undrer sig over, hvorfor hun overhovedet har valgt at tage noget på. Men en overvægt af følgere synes også, at bikinien er flot, så Splendor Suit bliver måske også at finde på de danske strande næste sommer.