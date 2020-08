Langer ud efter badegæster: Bortkomne badedyr koster formuer

Med hedebølgen valfarter danskerne til strandene, og det gør badedyrene ligeså. En del af dem bliver taget af vinden og driver til havs i et uopmærksomt øjeblik.

Når det sker, betyder det af og til, at Forsvaret må igangsætte redningsaktioner, der kunne have været undgået. Aktioner med både skibe og helikoptere efter drivende badedyr koster mange penge såvel, som det optager beredskab, der burde stå klar andetsteds.

Forsvaret har efterhånden en gedigen samling af badedyr. Og det er Klaus Thing Rasmussen, vagthavende officer, træt af.

- Hver eneste plastikdyr er en kvittering for en alarmering og flyvning med redningshelikopter. Og dermed også en historie om, at en tredjedel af det flyvende beredskab har været optaget til ingen nytte, siger han til Forsvarets hjemmeside.

Derfor beder Klaus Thing Rasmussen nu danskerne om at benytte sig af et godt råd, hvis badedyrene bortkommer under strandturen: Ring og meld de bortkomne badedyr, så Forsvaret kan undgå at igangsætte unødige redningsaktioner.

Alene i weekenden sparede nummeret operationscentret for seks udrykninger, skriver Forsvaret, der endvidere benytter lejligheden til at bede forældrene holde et vågent øje med de små, da der har været flere udrykninger med skibe og helikopter efter forsvundne børn, der siden er blevet fundet i klitterne.

