Lastbil blev fastklemt under passagerfly

Det var helt efter rutinen, da en servicevogn kørte ind under et passagerfly fra Wizz Air for at forsyne det med vand inden en flyvning fra Gdansk til Stockholm.

Alligevel gik ikke alt efter bogen, og lastbilen kom i klemme under flyet.

Det skriver Independent.

Flere har delt billeder af episoden på sociale medier. Her kan man tydeligt se, hvordan lastbilen sidder fast under den tonstunge Airbus A320.

Kun materielle skader

Der var ingen passagerer ombord på flyet, da uheldet fandt sted.

Også føreren af lastbilen har det fint, selv om han endte med at koste en aflyst flyafgang.

Lastbilen blev fanget under flyets landingsstel, da den forsøgte at bakke.

Den skal nu undergå en teknisk inspektion for at se, hvor alvorlige skader den usædvanlige hændelse har kostet.

