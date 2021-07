Lav efterspørgsel giver rekordbillige flybilletter

Med en temperatur, der ser ud til at blive på den gode side af 28 grader, kan Barcelona blive en særdeles varm fornøjelse i uge 32. Og lige nu kan man få flybilletter til den tætbefolkede bageovn for mindre end en tankfuld benzin.

Billetpriserne til Barcelona og en lang række andre europæiske storbyer er nemlig faldet markant, når man sammenligner med priserne i uge 32 sidste år. Faktisk har det aldrig været billigere at tage afsted i august-ugen, når man kigger på de gennemsnitlige billetpriser fra lufthavnene i Aalborg, Billund og København.

Det viser nye tal fra Dansk Flyprisindex, som prissammenligningssiden Travelmarket.dk står bag, og som branchemediet Standby.dk har omtalt.

Foruden Barcelona har Dansk Flyprisindex gennemgået priserne for returbilletter til Amsterdam, London, Berlin, Paris, Oslo, Rom, Prag, Stockholm og Wien. Og i gennemsnit er billetpriserne til disse destinationer faldet med 32 procent sammenlignet med samme uge i 2020.

Priserne presses ned

Største prisfald finder man på afgangene fra Aalborg Lufthavn. Standby.dk skriver, at billetterne her er 36 procent billigere end sidste år. I København er faldet på 22 procent, mens det i Billund er på 35 procent.

Det er også i København, man finder den billige Barcelona-afgang: Bare 408 kroner skal man slippe for turen her, mens det fra Aalborg eksempelvis er muligt at komme til Rom for 649 kroner.

Årsagen er ifølge Ole Stouby, adm. direktør i Travelmarket.dk, at rejselysten endnu ikke står mål med antallet af flyafgange.

- Endnu er kun 60-70 procent af flykapaciteten i luften, men allerede nu er udbuddet langt større end efterspørgslen. Det presser priserne ned, og det forventes at vare flere måneder endnu, siger han ifølge Standby.dk.