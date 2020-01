Laver oppustelig jakke til den sky turist

Rejser man til hovedstæder som London eller Tokyo, kan man godt risikere at blive overvældet af store menneskemængder, der invaderer ens kropslige privatsfære. Nogle mennesker finder faktisk tæt kontakt med fremmede mennesker så ubehagelig, at det afholder dem fra at rejse til store byer. De vil simpelthen ikke tage risikoen.

I en undersøgelse foretaget af Leonardo Hotels, fandt hotelkæden ud af, at 3,5 millioner briter aldrig har besøgt London, og 21 procent af dem sagde, at det var fordi, at hovedstaden er så travl og overbefolket, at det går ud over privatsfæren.

Som et svar på undersøgelsen har Leonardo Hotels forsøgt at imødekomme disse mennesker ved at komme op med en helt ny løsning: Space optimiser.

Den er måske ikke så moderigtig, faktisk ser den ret fjollet ud, men Leonardo Hotels har altså skabt en prototype på en oppustelig jakke, som skal give gæsterne mulighed for at holde andre ude af deres privatsfære.

Folk kigger nok lidt mærkelig på dig, hvis du ifører dig denne jakke i metroen. Men skidt med det, så længe de står 45 centimeter fra dig. Foto: Leonardo Hotels

Udstyret med pumpe

Jakken er omringet af en klar plastik, som kan pustes op med en elektrisk pumpe, så der kommer en afstand på 45 cm mellem bæreren og menneskemængderne.

- Resultaterne fra undersøgelsen viser, at det især er de travle menneskemængder, der stopper folk fra at besøge vores fantastiske by, siger Jason Carruthers, direktør hos Leonardo Hotels UK and Ireland, i en pressemeddelelse.

Hotelkæden udvikler stadig på jakken, som ifølge dem selv allerede er blevet taget godt imod af deres kunder. De overvejer lige nu, om den skal sættes i produktion.

- Jakken vil give folk mulighed for at besøge de her travle turiststeder, uden at de bliver overvældet af at få invaderet deres privatsfære, siger Jason Carruthers.