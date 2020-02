Lavprisselskab åbner ny rute fra København

Skal du til Amsterdam, kan du fra slutningen af marts sætte dig ombord i et fly opereret af lavprisselskabet EasyJet og tage turen fra København til Holland.

EasyJet åbner nemlig 29. marts en direkte rute til Amsterdam for at udfore KLM, SAS og Norwegian, som i dag er de tre operatører på ruten.

Det skriver mediet check-in.dk.

Et kig på EasyJets egen hjemmeside viser, at flyselskabet åbner ruten fra Copenhagen Airports til Schiphol-lufthavnen ved Amsterdam 29. marts, og at første afgang afgår kl. 13.00 fra København.

Billigste billet på ruten til Amsterdam skal med EasyJet koste 144 kr., oplyser selskabet på sin hjemmeside.

Ifølge check-in.dk vil afgangene fra København til Amsterdam og retur fungere på en flydende tidstabel, hvilket vil sige, at afgangene ligger på forskellige tidspunkter på forskellige ugedage.

Populær destination

Med en fjerde operatør, som gør det muligt at flyve fra København til Amsterdam, kan det være, at destinationen bliver endnu mere populær blandt de københavnske lufthavnsbrugere, end Schiphol-lufthavnen er i forvejen.

Tal fra Copenhagen Airports egen hjemmeside viser, at intet mindre end 1.092.492 passagerer i 2019 fløj direkte fra København til Amsterdam.

Det gør den hollandske storby til den fjerdemest populære destination fra København efter London, Oslo og Stockholm.

EasyJet er ifølge check-in.dk den fjerdestørste operatør i Københavns Lufthavn med 1.678.379 passagerer i 2019.

Indtil videre ser det på EasyJets hjemmeside ud til, at ruten fra København til Amsterdam vil fortsætte frem til og med 24. oktober.

