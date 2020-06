Lavprisselskab åbner rute til ferieparadis fra både København og Billund

Selv om det stadig frarådes af Udenrigsministeriet at besøge andre lande end Norge, Island og Tyskland i sin sommerferie, så vover flyselskabet Wizz Air pelsen og åbner en rute til Cypern fra både København og Billund allerede i starten af juli i år.

Det ungarske lavprisselskab åbner faktisk et hav af nye ruter over hele Europa fra sine tre nye baser i østrigske Salzburg, albanske Tirana og så fra Larnaca på Cypern, hvortil to af destinationerne er Danmarks to største lufthavne.

Se også: Dansk lufthavn genåbner

Fra København til Cypern er der afgang mandag, onsdag og fredag fra 1. juli. Det er dog mest for B-mennesker, da afgangene alle er placeret sent på aftenen med ankomst ud på de små timer i Larnaca. Afgangene fra Cypern mod København er tidligere på dagen, så de er lidt mere spiselige for børnefamilier.

2. juli er den første afgang fra Billund til Larnaca. Til den jyske lufthavn er der kun to ugentlige afgange, nemlig torsdag og søndag, og igen er det for natteravnene, da det er flyveren fra Cypern tidligere på dagen, som skal hjem til basen.

Se også: Populært flyselskab vender rundt: Vil flyve fra Danmark til efteråret

Men selv om jyderne kun får to afgange at vælge imellem til Cypern, så får de dog også to helt ny destinationer mere fra Wizz Air. Lavprisselskabet åbner nemlig også en rute til Bulgariens hovedstad Sofia. Allerede fra i morgen, 3. juni flyver Wizz Air Billund-Sofia to gange i ugen. Og fra 1. juli kommer Lviv i Ukraine også på rutenettet fra Billund.

Se også: Billund Lufthavn får ny flyrute for natteravnene