LEGO-milliardær åbner overnatningssted til 75.000 kroner per nat

Et medlem af LEGO-familien står til at åbne et eksklusivt overnatningssted i København.

Manden bag er milliardæren Anders Kirk Johansen, som nu vil udleje den tidligere canadiske ambassade, som ligger på Østerbro i København.

Som led i processen skal palæet omdøbes til Villa Canada.

Det skriver Standby.dk.

Alt skal udlejes

Canadas tidligere ambassadørbolig i København er et storslået palæ fra 1918, som tæller godt 733 kvadratmeter bolig.

Anders Kirk Johansen, der er kendt som lidt af en rebel, erhvervede sig palæet tilbage i 2010, som sidenhen er blevet renoveret for et trecifret millionbeløb.

Direktøren for det nye overnatningssted bliver Anders Ølsted Jensen, som er hentet fra luksushotellet Hotel d’Angleterre, hvor han har arbejdet i syv år som chefconcierge.

Han understreger over for Standby.dk, at Villa Canada ikke bliver som et traditionelt hotel.

- Villa Canada bliver ikke et egentligt hotel. Man skal leje hele palæet med blandt andet seks soveværelser. Det bliver et meget unikt overnatningssted, som ikke er set før i København, siger Anders Ølsted Jensen.

Startprisen ventes at ligge på 75.000 kroner i døgnet for udlejning af hele ejendommen inklusiv måltider.

Villaen står til at åbne på et endnu uvist tidspunkt i løbet af næste forår.

