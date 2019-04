Legoland advarer mod billet-fup: 'Pas på'

Er du stødt på et opslag på facebook, hvor du ved blot at svare på et par enkelte spørgsmål kan få billetter til Legoland i Billund? Så skal du lade være med at trykke på linket. Det oplyser Legoland Billund i et opslag på facebook, hvor de gør opmærksom på, at det er falsk. Parken deler desuden et billede af det falske opslag.

'Tillykke! Du er blevet udvalgt til at deltage i vores korte undersøgelser og få 5 gratis Legoland Billund billetter, Kun 155 Tilbage!', lyder det lovende opslag på facebook ellers, men det er altså svindel, understreger Legoland Billund.

'PAS PÅ FALSKE OPSLAG PÅ FACEBOOK OM BILLETTER TIL LEGOLAND,' skriver forlystelsesparken i deres opslag.

'Vi fraråder'

Det er ikke første gang, at svindlere forsøger at lokke brugere på facebook til at klikke på bestemte links ved at udlove billetter til parken.

'Der er endnu engang links og opslag på Facebook i omløb, hvor man angiveligt kan få billetter til LEGOLAND mod at svare på nogle spørgsmål. Det er ikke fra LEGOLAND, og vi fraråder alle at trykke på linket og svare på spørgeskemaet', lyder det i Legoland Billunds opslag.

Tilbage i juli sidste år var forlystelsesparken også ude med en advarsel mod samme type svindel.

Sommerland også ramt

Legoland Billund er ikke den eneste danske forlystelsespark, som svindlere forsøger at udnytte.

Fårup Sommerland har også været ude med en advarsel på deres facebookside.

'Dette er ikke vores konkurrence. Det er spam og fup, og vi er i dialog med Facebook om at få lukket siden,' skriver de blandt andet i opslaget, hvor de advarer mod falske billetter.