Lej Microsoft-grundlæggers overdådige yacht

Drømmer du om at bo på et sejlende luksushotel med både biograf, pool, to helikoptere og et par ubåde? Så kan din drøm endelig blive til virkelighed.

Medskaber af Microsoft Paul Allens kæmpeyacht Octopus er nemlig blevet solgt til en hemmelig skandinavisk køber, der nu vil leje det flydende paradis ud på ugentlig basis. Det skriver The Guardian.

Med sine 126 meter i længden var Octopus den største af sin slags, da milliardæren, der døde af kræft i 2018, i sin tid fik den bygget i 2003. I dag er den overgået af yachten Azzam på 179,7 meter, der er ejet af præsidenten for De Forenede Arabiske Emirater, sheik Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Octopus anses dog stadig for at være en af de mest luksuriøse yachter i verden.

På de otte etager kan du foruden 13 suiter samt et main deck til ejeren finde alt fra en spa og basketballbane til et lydstudie, der er blevet betrådt af stjerner såsom Mick Jagger og Usher.

Det kan dog komme til at gøre ondt på pengepungen med en uge på Octopus, for på trods af at udlejerne Camper & Nicholsons ikke har fastlagt en pris endnu, så ligger lejeprisen på lignende yachter på omkring ni millioner danske kroner.

Paul Allen brugte selv Octopus' to ubåde til at gå på eventyr under vandet, og yachten har da også givet et lift til 'Titanic'-instruktør James Cameron, da han skulle tilbage til Guam efter i 2012 at have dykket til bunden af Marianergraven, det dybeste punkt i havet, knap 11 km. under havets overflade.

Læs mere om verdens største yacht, der blandt andet har sit eget missilforsvar.