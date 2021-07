Lejebilen kan blive dyr hvis du ikke nærlæser

Når ivrige biludlejere forsøger at sælge dig ekstraforsikringer, kan det betale sig at have nærstuderet det med småt hjemmefra

I takt med at sommerferien så småt begynder at melde sin ankomst, og EU-coronapasset bliver en realitet, støver flere af os kufferterne af og drager ud i verden. Men glæden over endelig at kunne bevæge sig ud over landegrænsen, kan blive kortvarig, hvis udenlandske biludlejere drukner dig i dyre ekstraforsikringer på lejebilen.

Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i, hvad din rejseforsikring dækker, når det gælder biludlejning, allerede inden du tager hjemmefra.

Det oplyser LB Forsikring i en pressemeddelelse.

- Hvis man ikke har tjek på sin egen rejseforsikring, kan man let komme til at betale for noget, biludlejeren mener, er helt nødvendigt, men som man slet ikke har brug for, siger Philip Wegloop, produktchef

Rejseforsikring er nemlig mere end bare, hvorvidt man er dækket i forhold til coronarelaterede problemer, da den også kan dække udgifter forbundet med biludlejning.

Selvrisiko med hjemmefra

En af de ting, Philip Wegloop påpeger, at du især skal nærlæse inden afgang, er, hvor stort et beløb selvrisikoen hos rejseforsikringen er på.

- Hvis du har købt en almindelig ansvar- og kaskoforsikring hos udlejer, skal du virkelig overveje, om der grund til at købe tillæg, der dækker selvrisikoen. På rigtig mange rejseforsikringer er den nemlig allerede dækket til et vist beløb.

Det anbefales samtidig, at du læser lejekontrakten for bilen grundigt igennem for at sikre, der er ansvars-, tyveri- og kaskoforsikring.