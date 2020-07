Livredder: Hold øje med disse flag på stranden

Et tragisk dødsfald får livredderchef til at rette en appel mod danskerne

Afstanden til de røde og gule livredder-flag er afgørende for, hvor hurtigt hjælpen kan nå frem. Så hold dig indenfor dem.

Så klar er meldingen fra Nordsjællands Kystlivredningstjeneste efter en tragisk hændelse på stranden ved Hornbæk, der endte med at koste en 55-årig mand livet i sidste uge.

Han blev ifølge TV2 Lorry fundet næsten livløs cirka 750 meter fra livredderne, og det gjorde det svært for dem at opdage og ikke mindst at nå frem i tide.

Overfor mediet kommer livredderchef John Mogensen derfor med en indtrængende opfordring til danskerne:

- Bad mellem flagene. Og når du kommer, så kom hen og bank på døren og spørg, om der er noget særligt, man skal passe på, siger John Mogensen til TV2 Lorry.

Livredderchefen påpeger, at sikkerhedsforholdene ofte også er bedre på den del stranden, hvor livredderne holder til.

- Vi kommer hurtigere frem, har det udstyr, som skal til, og ambulancerne har som regel rimelig gode tilkørselsforhold de steder, hvor vi er, siger han til mediet.

En anden god vane, som man ifølge John Mogensen bør tillære sig, er at tjekke flagene på livreddernes tårne. De bruges nemlig til at fortælle badegæsterne, om det er fint eller farligt at bade.

