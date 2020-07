Livredder: Pas på dette vejrfænomen på SUP-boardet

Gode svømmefærdigheder, et øje på vejret og selskab af andre.

Det er bare tre af de bokse, man ifølge kystlivredningschef i Trygfonden Kystlivredning Anders Myrhøj skal kunne sætte flueben i, før man begiver sig ud på et SUP-board denne sommer.

Over for DR advarer han mod at kaste sig uforberedt ud i vandsporten stand up paddle, der går ud på at padle sig frem over bølgerne i oprejst position på et overdimensioneret surfbræt. Går man skødesløst til opgaven, kan det nemlig blive farligt.

Det gælder især, hvis man glemmer at holde øje med vinden.

- Jeg tror, de fleste ved, at det ikke er særlig smart at tage ud på en kæmpe oppustelig enhjørning i fralandsvind, som vi har oplevet, at både børn og voksne tager ud på oppustelige SUP-boards i fralandsvind, siger han til DR.

Det allerførste, man ifølge Anders Myrhøj bør gøre, er derfor at tage et kursus eller på anden vis blive sat grundigt ind i sporten, før man bevæger sig ud på vandet.

Derudover skal man sørge for at have vest på og sin mobiltelefon med sig, ligesom man altid skal være forbundet med SUP-boardet via en sikkerhedsline, påpeger kystlivredningschefen overfor DR.

Mediet har også været i kontakt med formanden for SUP-klubben i Sæby, Mick Anderson, der sidestiller vandsporten med at sejle sejlbåd.

- Man skal tage på et kursus, hvor man får de færdigheder ind, som skal være på plads, inden man begiver sig ud på havet. Ligesom hvis man tog ud at sejle i en sejlbåd, siger han til DR.

Hvis man planlægger en tur på et SUP-board, kan man ifølge DR tjekke de aktuelle vindforhold med smartphoneappen SejlSikkert.

