Livsfarlig virus lukker legeplads

Det er skovflåter med den livsfarlige TBE-virus, der har fået myndighederne til at sætte et stort hegn op omkring den populære naturlegeplads

En populær og velbesøgt naturlegeplads i Tisvilde Hegn i Nordsjælland er blevet lukket, da myndighederne frygter for besøgendes sikkerhed.

Det sker, fordi forskere fra Københavns Universitet og Statens Serum Institut har fundet skovflåter med den meget farlige TBE-virus i området.

TBE-virus, der også er kendt som centraleuropæisk hjernehindebetændelse, er yderst sjælden i danske flåter, hvis man ser bort fra Bornholm, der er det eneste udbredte risikoområde i Danmark. Virussen er frygtet, fordi den kan føre til hjernebetændelse, der kan give varige mén. Der findes ikke nogen effektiv behandling, men man kan blive vaccineret.

Overlæge Anders Fomsgaard fra Statens Serum Institut oplyser til TV 2 Lorry, at tre personer sidste år blev smittet med den livsfarlige sygdom fra TBE-virus fra flåter på den nordsjællandske legeplads.

- Vi havde lidt håbet, at de forsvandt. Men vi har været oppe at samle flåter fra de samme områder, og vi kan se, at de er der endnu. De er kommet for at blive, siger han.

Flere danskere smittet med farlig virus

Med trækfugle fra Norge

Anders Fomsgaard vurderer, at de TBE-inficerede flåter er kommet til fra Norge, hvor de kan have fået et lift med trækfugle til Danmark.

Skovflåten bliver ofte transporteret rundt på rådyr, mus og fugle og er over årene også blevet en almindelig gæst i danskernes privathaver. For det meste bærer flåter i Danmark ikke på TBE-virus, men bakterien borrelia, som kan føre til nervesmerter og lammelser.

Naturlegepladsen i Tisvilde Hegn er hjemsted for snesevis af hjorte, og da vejrudsigterne samtidig har budt på sol og varme i rigelige mængder den seneste tid, har virus og vært haft ideelle arbejdsbetingelser, forklarer Anders Fomsgaard til dr.dk.

Han anbefaler, at folk i området holder sig til de afmærkede stier. Hvis man har sommerhus i Tisvilde Hegn og er meget bekymret, kan man også lade sig vaccinere.

Sundhedsmyndighederne anbefaler generelt, at man om sommeren undersøger sig selv for flåtbid, når man har været et smut i naturen - ikke mindst hvis varmen har fået en til at iføre sig korte bukser. De små kryb gemmer sig typisk, hvor huden er tynd, varm og fugtig. For eksempel i knæhaserne, lysken, navlen, armhulerne, hovedbunden eller bag ørerne.

Ifølge Naturstyrelsen bliver der i løbet af onsdag sat et hegn op omkring legepladsen.

