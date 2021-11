Lockdown godt for forplantningen

I den nationale zoologiske have i Cuba har dyrene formeret sig usædvanligt meget under lockdown

Fred og ro kan måske være opskriften på et effektivt elskovsmiddel til eksotiske dyrearter.

Det er i alt fald oplevelsen i Cubas nationale zoologiske have, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Her har man har oplevet, at zoodyrene har ynglet mærkbart mere end vanligt, imens haven har været lukket for gæster på grund af landets coronanedlukning.

Og det har altså resulteret i, at man har fået en stigning i antallet af nyfødte dyr, som blandt andet inkluderer leoparder, bengalske tigere, zebraer, giraffer, antiloper og okser.

De bengalske tigerunger blev født i foråret 2021. Arkivfoto: Ramon Espinosa/Ritzau Scanpix

Pandemien var gavnlig

Det hører sig til absolutte sjældenheder, at så mange dyr formerer sig på én gang, lyder det fra Rachel Ortiz, som er dyrlæge i den nationale zoologiske have i Cuba.

- Selv om pandemien har været negativ for mennesker, var den gavnlig for zoologiske haver, siger hun til Reuters.

- Især i vores park. Vi har fået mere end ti fødsler fra arter af høj værdi, fordi de (dyrearterne, red.) er i fare for at uddø, og det kan bidrage til at genoprette den biologiske mangfoldighed.

Ifølge Rachel Ortiz er der i løbet af et normalt år mange besøgende gæster i den zoologiske have, hvilket, hun vurderer, kan påvirke dyrenes reproduktion negativt, fordi dyrene er mindre rolige, når der ofte er mange gæster, som beskuer dem.

Der er 1473 eksemplarer af mere end 120 forskellige dyrearter i den zoologiske have. Lige nu kan man se en nyfødt leopardunge samt en girafkalv, da haven igen er åben for offentligheden.