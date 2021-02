Løser gåde om mystisk kæmpekrater

Asteroider, missilangreb, rumvæsner.

Der er fremsat mange fantasifulde teorier om årsagen til de 17 kæmpekratere, der er fundet i Sibirien over de seneste år.

Kraterne opstår ud af det blå og bliver som regel opdaget af tilfældigt forbipasserende, eksempelvis helikoptere eller rensdyrnomader.

Forskerne har længe kløet sig i hovedet over, hvilke naturkræfter der mon er på spil.

Nu har de fundet svaret, skriver CNN.

I 2014 blev en ekspedition af russiske forskere sendt ned i et af kraterne, men da det var godt frosset til, blev de ikke meget klogere. Arkivfoto: Vladimir Pushkarev/Russian Centre of Arctic Exploration/Ritzau Scanpix

Eksplosive gasbobler

Russiske forskere har fløjet en drone ned i et 30 meter dybt krater på Yamal-halvøen og fotograferet på livet løs, så de nu er i stand til at genskabe det mystiske og i nogles øjne gruopvækkende naturfænomen i en 3D-model.

Den viste, at der i bunden af krateret var små grotter, hvilket får forskerne til at konkludere, at hullerne er dannet af gasbobler i permafrosten. I takt med at gasboblerne vokser sig større under jorden, skaber det en forhøjning i landskabet, men på et tidspunkt bliver presset for stort, gasboblerne eksploderer og efterlader et stort hul.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Geosciences.

Foto fra bunden af et krater, november 2014. Arkivfoto: Stringer/Ritzau Scanpix

Hvorfor netop nu?

Men hvorfor opstår disse huller lige netop nu?

Klimaforandringer, tænker du måske. Og det er korrekt, mener de russiske forskere.

De varmere temperaturer har nemlig svækket overfladen og gjort det lettere for metangassen at sive ud og i sidste ende springe i luften.

