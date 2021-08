'Løvens hule'-hotel får strakspåbud efter dødsulykke

Påbuddet kommer, efter at en hotelgæst i sidste uge blev fundet livløs i et svømmebassin

Det får konsekvenser for Hotel Viking i Sæby, at en 41-årig mand i sidste blev fundet livløs i et af spahotellets svømmebassiner og efterfølgende afgik ved døden.

Det skriver TV 2 Nord.

Arbejdstilsynet har pålagt wellness-stedet et såkaldt strakspåbud. Hermed forstås, at hotellet skal tage initiativ til at rette op på et arbejdsmiljøproblem.

Hvad der mere nøjagtigt ligger til grund for påbuddet, har Arbejdstilsynet foreløbig ikke ønsket at fortælle. Det er derfor usikkert, hvilke foranstaltninger for sikkerheden på hotellet der ikke er gode nok og skal forbedres.

Intet tyder på forbrydelse

Den 41-årige mand opholdt sig på Hotel Viking i forbindelse med et kursusforløb.

Han blev fundet i et badebassin i et af hotellets wellnessanlæg onsdag aften og efterfølgende bragt til Aalborg Universitetshospital, hvor han blev lagt i respirator. Torsdag morgen stod det klart, at han var afgået ved døden.

Hotel Viking slap fra 'Løvens hule' med en investering på 2,5 millioner kroner. Foto: Per Arnesen/DR

Nordjyllands Politi har over for Ekstra Bladet afvist, at der kan være tale om en forbrydelse.

- Vi har været deroppe, men det er ikke en politisag. Intet tyder på en forbrydelse.

Kendt fra 'Løvens hule'

Hotel Viking blev landskendt, da det i begyndelsen af 2021 medvirkede i DR-programmet 'Løvens hule'.

Her kastede iværksætter og Coolshop-ejer Jacob Risgaard et beløb på 2,5 millioner kroner efter det nordjyske spahotel, så han nu ejer en fjerdedel af virksomheden.

Optrædenen i den populære DR-udsendelse var en kæmpe succes for Hotel Viking og har ifølge direktør Brian Fabricius 'forvandlet hotellet fra en lille skjult perle i Sæby til at være landskendt', fortalte han i et interview med TV 2 Nord tidligere i år.