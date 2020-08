Løverne avler som kaniner i Givskud

For tredje gang i løbet af fire måneder får Givskud Zoo - Zootopia et nyt kuld løveunger. Dermed er der nu 10 unger i parken til etableringen af den ny flok

I maj kom årets første kuld løveunger i Givskud Zoo - Zootopia, og de unger er allerede så store, at gæsterne kan se dem fra bil og bus i det store anlæg.

I juni kom det andet kuld, og der arbejdes på, at de kan komme ud i anlægget snarest og møde parkens gæster.

Midt i august kom så det tredje kuld. En førstegangsmor, der imidlertid klarer opgaven fint. Her godt to uger efter fødslen trives den lille pelsfamilie i bedste velgående, lyder det fra direktør Richard Østerballe i en pressemeddelelse.

- Det er altid ekstra spændende, når nye mødre får unger. Men det naturlige instinkt fornægter sig ikke, for hun tager sig godt af ungerne, siger han.

Dyrepasserne har adskilt mor og unger fra resten af flokken for at give dem den fornødne ro de første uger efter fødslen.

- Sådan foregår det også i naturen. Hunner søger væk fra flokken i dagene op til fødslen, og så vender de først tilbage og introducerer ungerne for resten af flokken, når de små har vokset sig lidt større, siger Richard Østerballe.

Starten på en ny flok

Det nye kuld når dog næppe at hilse på gæsterne i denne sæson.

- Vi har fokus på dyrenes trivsel, og introduktionen til det store anlæg foregår i løvernes tempo, så det kan ske i rolige rammer uden stress. Og der vil gå nogle måneder, før de helt små er klar til at indtage det store anlæg. Men til gengæld er det muligt at opleve det første kuld unger allerede nu, og de kan være rigtig sjove at se på, når de tumler rundt, siger direktøren for Givskud Zoo - Zootopia.

Boomet i løveunger er en strålende udvikling. I Givskud er de nemlig ved at etablere en ny løveflok fra bunden. En kompliceret opgave, der let kan ende galt. Man kan ikke bare sætte løver sammen på må og få, men må ifølge Richard Østerballe være nøje med timingen i forhold til løvernes brunst og adfærd.

Derfor arbejder løveparken nu med at udvide flokken naturligt gennem unger.

- Vi har nogle voksne løver med stærke gener, og tre kuld i år er fine skridt imod, at det kan blive en succes med en ny flok i parken, siger Richard Østerballe.

