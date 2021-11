Lokal dykker redder dagen

Forrige fredag mistede Søren Nielsen, som er bosat i Helsingør, sin vielsesring.

Det skete, efter Søren Nielsen var sprunget ud i bølgen blå for at vinterbade med sin hustru fra broen ved Helsingør Havn.

Pludselig var Søren Nielsens vielsesring ikke længere at finde på højre ringfinger. I stedet var den forsvundet ud i det blå.

Det lykkedes ikke Søren Nielsen og hustruen at finde vielsesringen på egen hånd. Derfor fandt ægteparret sig nødsaget til at opsøge Masterdive Dykkercenter i Helsingør for at søge hjælp.

- Søren kom ned i butikken i lørdags og spurgte, om vi kunne hjælpe med at finde hans vielsesring, som han havde tabt, da han vinterbadede sammen med sin kone dagen forinden. Det kunne jeg selvfølgelig ikke sige nej til, siger Claes Jensen, der er indehaver af dykkerforretningen Masterdive.

Eftersøgte havbunden

Claes Jensen forsøgte at finde ringen samme dag, som Søren Nielsen spurgte om hjælp. Han måtte dog opgive eftersøgningen på grund af dårligt vejr og ringe sigtbarhed.

Han forsøgte igen torsdag, hvor der efter en times søgning endelig var bid.

Til Søren Nielsen og hans hustrus store glæde kunne Claes Jensen endelig bjærge ringen, der lå begravet i sandet på havbunden.

Se billederne her ...