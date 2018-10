Lokale raser over dansende turist: - Den ekstreme dumhed er kommet for tæt på

Lokale newzealændere er i øjeblikket rødglødende over en unavngiven kvindelig turist.

Det skriver flere lokale medier - heriblandt New Zealand Herald.

Kvinden, som lokale kalder 'intetvidende', er nemlig blev fanget på video, mens hun danser rundt og provokerer en gruppe truede søløver ved Sandfly Bay på Otaga-halvøen i landet i Oceanien.

På videoen, som kan ses i playeren øverst oppe, kan man se, hvordan den ene søløve bliver yderst irriteret og langer ud efter kvinden efter omkring 20 sekunders danseri.

Kvinden når dog at flytte sig væk, inden hun bliver ramt.

Videoen er optaget af den newzealandske kvinde Glynis Corson, som til New Zealand Herald fortæller, at hun delte videoen for at 'vise turister, hvordan man ikke skal opføre sig'.

- Jeg var virkelig forbløffet. Jeg kunne ikke tro, hvad jeg så... Hun var virkelig intetvidende. Den ekstreme dumhed er kommet for tæt på, siger Glynis Corson.

Her er kvinden i fuld gang med at vise søløverne sine dansemoves.

Ulovligt at genere dyrene

Ifølge Glynis Corson gik hun efterfølgende hen til den dansende turist og den gruppe, hun befandt sig sammen med, for at fortælle dem, at de skulle lade søløverne være, men turisterne snakkede kun begrænset engelsk og virkede ikke til at forstå hende.

Bestanden af New Zealands vilde søløver er kritisk, da der ifølge Department of Conservation (DoC) kun er omtrent 12.000 tilbage, og de anses derfor som en truet dyreart i landet.

Derfor fordømmer også Jim Fyfe fra DoC den kvindelige turists opførsel, som, han vurderer, er ulovlig ifølge lovgivningen vedrørende beskyttelse af havpattedyr.

Det er dog ikke første og desværre heller ikke sidste gang, at turister overtræder loven, vurderer han.

- Det er en konstant frustration, at folk kommer for tæt på de vilde dyr, siger han til New Zealand Herald og opfordrer desuden til, at folk også for deres egen sikkerheds skyld holder sig minimum ti meter væk fra søløverne.

- Selvom de typisk ikke er aggressive, så er de store og stærke og har et kraftigere bid end en hund, siger Jim Fyfe.

