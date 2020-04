Lokalsamfund delt af grænse: Nu må de fiske bagerbrød over hegnet

Globaliseringen har bragt mange gode ting med sig. En af dem er muligheden for at krydse grænser for at købe morgenbrød, hvis det er det, man har lyst til.

Den mulighed blev mange europæere dog frataget, da grænserne i mange lande blev lukket for at stoppe spredningen af covid-19. Og for bager Myriam Jansem-Boualit fra Carling i det nordøstlige Frankrig udgjorde det et stort problem.

Hendes bagværk er tilsyneladende så godt, at folk gerne krydser grænser for det, og lukningen af den tysk-franske grænse betød derfor, at hun mistede en ikke ubetydelig del af sit kundegrundlag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Se også: Taxichauffør kørte 1500 kilometer gratis for at få studerende hjem

Tager fiskestangen med til bageren

Hverken bageren eller kunderne har dog givet op så let. Ifølge nyhedsbureauet har Myriam Jansem-Boualit i stedet fået den idé at levere brødet til grænsen, så de tyske kunder kan hente det her.

– De tyske grænsevagter betyder, at kunderne ikke tør komme længere. Før var der mange tyskere, der kom hertil for at købe brød, siger bageren til nyhedsbureauet AFP og fortsætter:

– Det, jeg kan gøre nu, er at levere brødet. Jeg efterlader mit telefonnummer, så de kan ringe til mig, når de kommer frem til grænsen. Så får jeg brødet over hegnet.

En af Myriam Jansem-Boualits tyske kunder har ifølge AFP skabt en del opmærksomhed omkring løsningen på sociale medier, da han foretrækker at hale brødet i land med en fiskestang.

Metoden betyder, at han både kan støtte bagerens arbejde og holde god afstand.

– I årtier har vi købt brød og croissanter ved vores kære bageri. Nu kan vi ikke krydse grænse til fods, men som et symbol på fransk-tysk venskab klarer vi handlen online, siger han til AFP.

Se også: Danskerne samlede 500 tons skrald på stranden sidste år