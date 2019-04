Lokker penge ud af turister: Geder tvinges til at klatre i træer for fotos

Det er ikke noget nyt, at dyr bruges af vi mennesker til at lokke turister til. Skal man tro en britisk ekspert, miljøfotografen Aaron Gekoski, så bruger gårdejere i Marokko geders evner til at klatre i træer til at score både penge og interesse fra turister. Det skriver Independent.

I Marokko er geder kendt for at klatre op i træer, som du kan se på billedet herunder, men ifølge Gekoski har de lokale bønder omkring Marrakesh fundet ud af, at de kan tjene penge på at tvinge gederne op i træerne.

Gederne tvinges ifølge anklagerne til at klatre op i træerne, ligesom de tvinges til at blive deroppe i mange timer. Foto: Colourbox

Gekoski anklager de lokale landmænd for at tvinge gederne op i træerne og at hente geder ind fra andre områder, så gårdejerne kan tage penge fra turister, når gæsterne vil fotografere gederne.

Fotografen opdagede ifølge Independent praksissen, mens han researchede på en kampagne, som skal sætte en stopper for mishandling af dyr.

- Efter at have set turisters interesse i de trædvælende geder har nogle landmænd besluttet at manipulere situationen for finansiel gevinst, siger han til Independent.

- Jeg hørte, at de endda bragte geder ind fra andre områder, byggede platforme i træerne og nu lokker gederne op i træerne, så de kan tage penge fra turister for fotografering, siger han.

Vender gederne

Gekoski fortæller desuden, at gederne ofte bliver roteret eller vendt, når halvdelen af dagen er gået, og at gederne bliver udskiftet med andre geder, når de er for trætte.

- Det er utroligt varmt arbejde at stå i et træ en hel dag, og generelt er gederne i dårlig forfatning og meget tynde, siger han.

Tænk på dyrene

Independent har talt med Ian Woodhurst, landbrugskampagneleder hos World Animal Protection, og han understreger, at gederne kan tage skade af denne metode.

- At bruge geder som fotorekvisitter på turiststeder vil sandsynligvis give dyrene store belastninger og lidelser, især hvis de ikke kan finde skygge eller har adgang til vand. De kan også skade sig selv i forsøg på at klatre ned for at undslippe varmen eller for at slukke deres tørst. Desværre er dette endnu et eksempel på feriegæster, der finansierer dyremishandling bare for at få fotomuligheder, siger han til avisen.

Han opfordrer turister til at tænke sig grundigt om, når de oplever dyr i turisme.

- Turister skal tænke på velfærden hos de dyr, der er involveret i enhver form for underholdning eller ferieattraktion, uanset om de er vilde eller tamme, og stoppe med at betale for mishandling og udnyttelse af dyr, siger han.