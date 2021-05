Lokker turister: Grækenland genåbner strande

I håbet om at lokke turister til, har landet valgt at genåbne strandene

Solstolene er spredt godt ud, og der bliver sprittet grundigt af på de organiserede strande i Grækenland.

For på trods af coronavirus, kunne man lørdag igen slænge sig på en solstol og snuppe en dukkert i det blå hav i Middelhavslandet.

Det skriver Reuters.

Myndighederne har valgt at genåbne strandene i et forsøg på at tiltrække turister.

Turisme står for omkring en femtedel af Grækenlands økonomi og jobs, så efter sidste års katastrofale turistsommer er der ikke råd til endnu en uden besøgende fra andre lande.

Dem der står for strandene, skal dog sørge for, at parasoller står med mindst fire meters mellemrum, at der desinficeres regelmæssigt, og at personalet testes for coronavirus.

Smittetallene er faldende i Grækenland og flere og flere bliver vaccineret, og derfor har de græske myndigheder lempet restriktionerne. Barer og restauranter har også fået lov til at åbne igen og i næste uge kan museer også slå dørene op.

Kyriakos Mitsotakis, der er premierminister i Grækenland, har sagt, at myndighederne føler sig trygge ved at lade turister komme tilbage, fordi mange lader sig teste og mange turistaktiviteter foregår udendørs.

15. maj åbnes der op for, at vaccinerede borgere fra andre lande kan komme ind i landet.