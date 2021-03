Lonely Planet: Dansk strand blandt de bedste i Europa

I Danmark kender vi alt til det fine sand på Dueodde på Bornholm. Nu har det verdensberømte rejseforlag Lonely Planet også fået øjnene op for den danske strand.

Lonely Planet har netop offentliggjort en top 20 liste over cremen af europæiske strande, og her er den sydøstbornholmske badestrand på en flot 17. plads.

Lonely Planter skriver om den danske strand:

- Sandet er lige så hvidt og blødt som talkumpulver - faktisk så finkornet, at det i gamle dage blev brugt i timeglas.

Dueodde Fyr blev opført i årene 1960-62. Foto: Patrick Pleul/Ritzau Scanpix

- Du kan gå flere kilometer på stranden, hvor der er masser af plads til at kontemplere eller at gå for evigt ud i vandet, uden at det når højere end til dine knæ.

- Om natten kommer det eneste lys fra stjernerne og det blinkende fyrtårn.

Listen toppes af Haukland i Norge, hvor man kan være heldig at få et glimt af nordlyset, mens italienske Cala Goloritzè og skotske West Beach er nummer to og tre.

